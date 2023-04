Liga, il Rayo Vallecano passa sull’Osasuna: decide l’autogol di Hernandez e il gol di Palazon

La sfida fra le sorprese di questo campionato va al Rayo Vallecano che contro l’Osasuna passa grazie ad una prestazione convincente, sulla falsariga di un match che comprende tutta la stagione, straordinaria, dei ragazzi di Iraola. La sfida con l’Osasuna era uno spareggio per rimanere collegati in qualche modo con la zona Europa della Liga Spagnola che si avvia verso la conquista del titolo da parte del Barcellona. La vittoria del Rayo quindi permette proprio il sorpasso sull’Osasuna all’ottavo posto in classifica a quota 40 al pari dell’Athletic Bilbao. Per arrivare alla vittoria ai padroni di casa, difatti, bastano tre minuti al tramonto del primo tempo. Ad aprire le marcature ed i tabellini ci pensa Aridane Hernandez che con un autogol porta in vantaggio il Rayo Vallecano. Al 43esimo il raddoppio fulminante arriva con Isi Palazon. Il secondo tempo si apre con un’Osasuna molto più propositivo che però fa fatica a concludere verso la porta ben difesa da Dimitrievski. Il portiere di casa però non può nulla nella rete del definitivo 2-1 di Moi Gomez che al 66esimo accorcia le distanze. A nulla valgono le sortite offensive dell’Osasuna, finisce 2-1.