Probabili formazioni Inter-Monza: trentesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Inter-Monza, match della trentesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 15 aprile nella cornice dello stadio San Siro. Un match incastonato tra i confronti di Champions League ma che Simone Inzaghi non può permettersi di sbagliare nell’ambito della corsa Champions League. La partita potrà essere seguita su Sky e Dazn, oltre che su Sky Go in streaming. Sportfce.it vi terrà compagnia con i soliti approfondimenti, le pagelle, i voti e le parole dei protagonisti, oltre alla moviola e i vari focus sui giocatori. Nella settimana invece spazio alle news sulle possibili scelte di Simone Inzaghi e Raffaele Palladino, soffermandosi sulla situazione in infermeria.

INTER – Lukaku dovrebbe partire dal 1′ in compagnia di Lautaro Martinez. Possibile chance per Gosens a sinistra. In difesa è pronto De Vrij. Ancora indisponibili Skriniar e Calhanoglu.

MONZA – Si rivedono Petagna (in panchina a Udine) e Caprari (reduce dalla squalifica. Pessina tra le linee. Marlon cerca posto in difesa.

Le probabili formazioni di Inter-Monza

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku

Ballottaggi: Gosens 55% – Dimarco 45%

Indisponibili: Skriniar, Calhanoglu

Squalificati: –

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Sensi, Rovella, C. Augusto; Pessina; Petagna, Caprari

Ballottaggi: Marlon 55% – Caldirola 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –