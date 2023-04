LIVE – Vavassori-Murray, primo turno Masters 1000 Madrid 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Vavassori-Murray, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Il nostro tennista parte con gli sfavori del pronostico, ma almeno sulla carta non sembra essere una partita impossibile. Certo, Murray ha una storia e una classe diversa, ma lo scozzese ammirato poche settimane fa a Monte-Carlo ha faticato davvero tanto su una superficie che già nei suoi anni d’oro non gli ha mai regalato un’enormità di gioie. Al contrario, Vavassori è in fiducia, nel migliore momento della carriera e con la voglia di giocarsela. Inoltre, come dimostrato nelle qualificazioni, il servizio e il suo gioco nell’altura di Madrid valgono molto. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Arnaldi e Fils pianificati come quarto incontro della giornata dalle ore 11.00.

COME SEGUIRE IN TV VAVASSORI-MURRAY

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

LIVE VAVASSORI-MURRAY