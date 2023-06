L’ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha voluto salutare il club per cui ha lavorato per 18 stagioni. L’albanese ex calciatore biancoceleste ha ringraziato sul suo profilo Instagram tutte le persone che gli sono state accanto nel suo percorso alla Lazio. Ancora non è noto il sostituto di Tare.

https://www.instagram.com/p/CtM3L3iNJax/