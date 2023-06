MOVIOLA – Fiorentina-West Ham, rigore col Var per mano di Biraghi: decisione giusta?

Episodio da moviola in Fiorentina-West Ham col rigore concesso agli inglesi dopo una revisione al Var. L’arbitro Del Cerro Grande viene richiamato dai colleghi al monitor per una on field review che ricostruisce quanto accaduto in area viola. In effetti, c’è un tocco galeotto di Biraghi con la mano, non visibile in campo ma impossibile da trascurare nelle immagini proposte. Rigore netto, c’è poco da fare: Benrahma spiazza Terracciano.