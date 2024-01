Roma, Gasparri: “Mourinho un condottiero, ha riempito lo stadio. Sono rattristato dall’esonero”

“Sono rattristato dall’esonero Mourinho. Le società guardano i risultati, ma José è uno che gestisce sentimenti popolari ed è riuscito a riempire lo stadio. Resta un leader irraggiungibile sul fronte delle passioni, queste stesse passioni alle base del calcio insieme a bilanci e risultati“. Questo il pensiero di Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, che fuori da Montecitorio ha condiviso con i cronisti presenti le sue sensazioni sull’esonero di José Mourinho dalla Roma. “Ovviamente chi tifa per una squadra di calcio continuerà a farlo a prescindere dalla situazione. Capita che si cambino famiglie o partiti, ma non la squadra di calcio – ha aggiunto Gasparri, che infine sul possibile arrivo di Daniele De Rossi ha detto – E’ romano romanista, figuriamoci insomma. Però mi dispiace per un condottiero come Mourinho“.