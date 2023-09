Lazio, i 23 convocati di Sarri: zero indisponibili

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei 23 convocati per il match in programma all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Ci sono i due nuovi portieri Mandas e Sepe, rispettivamente terzo e vice dell’azzurro Provedel, nonché ultimi arrivati insieme a Guendouzi sul mercato. Non ci sono indisponibili per Sarri dopo la sosta nazionali.

Questo l’elenco dei 23:

Portieri: Mandas, Provedel, Sepe.

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli.

Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino.

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.