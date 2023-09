F1 GP Singapore 2023, Verstappen furioso nel team radio: “Inaccettabile, così non posso guidare”

Furioso Max Verstappen nel team radio sul finire delle prove libere 3 del GP di Singapore. Il pilota della Red Bull non trova feeling ed è solo sesto in queste FP3 dopo l’anonimo venerdì, si sfoga col suo muretto con un inequivocabile: “E’ inaccettabile, così non posso guidare” e Lambiase prova a calmare gli animi. In particolare, Verstappen ha lamentato i troppi upshifts sulla sua vettura, spiegando come con i muri così vicini non abbia potuto spingere al massimo.