Lazio, Guendouzi: “Sarri mi ha accolto benissimo, non mi piace essere chiamato ‘bad boy'”

In un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, Matteo Guendouzi ha commentato la sua decisione di diventare un nuovo calciatore della Lazio: “Ho percepito un vero interesse nei miei confronti e scelto questo club perché ha una grande storia, sia a livello italiano che europeo. Sarebbe bellissimo vincere qualcosa con questa maglia“. A condizionare la sua scelta anche la presenza in panchina di Maurizio Sarri: “Condividiamo la stessa filosofia calcistica e idee di gioco. Mi ha accolto benissimo e potrà migliorare tanto con lui. Nonostante io abbia fatto solo pochi allenamenti, sembra che sia stato qui già per diverse stagione. Il merito è della splendida accoglienza che mi è stata riservata“.

Guendouzi ha poi preso le distanze dall’etichetta di ‘bad boy‘: “Mi hanno soprannominato così in Inghilterra, ma non so il perché e neanche mi piace tanto. A volte reagisco in maniera eccessiva, ma semplicemente perché voglio aiutare la squadra al massimo: ciò mi spinge a vivere le partite molto intensamente“. Infine, il centrocampista ha speso parole al miele per Ciro Immobile: “E’ una leggenda, l’attaccante più forte di sempre della Lazio. Lo apprezzo molto per i gol e per tutto ciò che ha fatto. Credo che i tifosi in tutta Europa nutrano grande rispetto nei suoi confronti“.