Vuelta 2023, Vingegaard: “Dedico la vittoria a Van Hooydonck”

La Vuelta 2023 prosegue, anche se tutto il mondo del ciclismo internazinale è attonito da ore per la storia legata a Van Hooydonck, di cui ancora non si hanno notizie buone circa le sue condizioni di vita dopo l’infarto e l’incidente conseguente. Il vincitore della tappa di oggi della Vuelta, Vingegaard, ha voluto rendere omaggio all’amico che non versa in buone condizioni.

Queste le parole di Vingegaard dopo la vittoria: “Sono semplicemente felice di aver vinto oggi. Abbiamo ricevuto una notizia terribile stamattina, volevo vincere per il mio migliore amico. E’ un grande sollievo per me e per la squadra, spero si riprenda presto. Non so se domani riuscirò ad andare al comando della classifica generale, voglio solo godermi il momento“.