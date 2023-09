Pallanuoto, Europei 2024: i gironi di Settebello e Setterosa

Gli Europei di pallanuoto 2024 sono sempre più vicini e per il Settebello e il Setterosa, si tratterà di un appuntamento fondamentale. Il titolo continentale infatti mette in palio anche il pass per Parigi 2024. Il via sarà dato mercoledì 3 gennaio in Israele, con un secondo evento programmato per il 16 gennaio. La miglior classificata tra quelle ancora non qualificate ai Giochi, staccherà il pass per la capitale francese. Nella categoria maschile sono già qualificate Ungheria e Grecia, mentre nella categoria femminile hanno già accesso sicuro Olanda e Spagna, oltre alle due nazionali francesi. Per la prima volta gli Europei presenteranno due divisioni, con 16 squadre impegnate nel femminile. Le prime due classificate dei gironi della prima divisioni avranno accesso diretto ai quarti. Di seguito i gironi:

Torneo maschile Divisione 1

Gruppo A: Montenegro, Spagna, Francia e Croazia

Gruppo B: Georgia, Ungheria, Italia, Grecia

Divisione 2

Gruppo C: Serbia, Germania, Israele, Malta Gruppo

D: Slovacchia, Olanda, Slovenia, Romania

Torneo femminile Divisione 1

Gruppo A: Olanda, Ungheria, Croazia, Grecia Gruppo

B: Spagna, Israele, Francia, Italia

Divisione 2

Gruppo C: Romania, Serbia, Turchia, Repubblica Ceca

Gruppo D: Gran Bretagna, Slovacchia, Germania, Bulgaria