Lazio-Atletico Madrid, Sarri in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Maurizio Sarri parlerà oggi in tv in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Atletico Madrid, match valido per la prima giornata di Champions League 2023/2024: ecco le informazioni su orario, canale e diretta streaming. L’allenatore toscano presenterà i temi del delicato impegno inaugurale in casa con gli spagnoli, lo farà a Formello dinnanzi ai cronisti radunati alle ore 15:30 di lunedì 18 settembre. Diretta tv su Lazio Style Channel, con diretta radio su Lazio Style Radio, mentre Sportface vi proporrà la diretta testuale.

SEGUI LA DIRETTA