Lazio, Felipe Anderson carica la squadra: “È tutto nelle nostre mani”

La Lazio si concede una pausa in vista dello sprint finale che partirà da Udine e che vedrà gli uomini di Sarri obbligati a conquistare almeno 5 punti nelle ultime 3 partite, per essere certi di partecipare alla prossima Champions League. Un obiettivo che sono tutti convinti di poter raggiungere, a partire da Felipe Anderson che, durante la visita all’istituto romano Pascal, ha spronato i compagni in vista della trasferta di Udine: “Dobbiamo concentrarci su questa partita perché sappiamo di non poter sbagliare più. È tutto nelle nostre mani”, le sue parole. Una sfida, quella contro l’Udinese, alla quale non prenderà parte Danilo Cataldi, ancora alle prese con il problema al polpaccio e lontano dal recupero; al suo posto in regia giocherà Vecino, tornato disponibile anche se non ancora al 100%. In avanti, invece, solito trio Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson mentre il dubbio è in difesa con Marusic non al meglio e Pellegrini pronto a giocarsi le proprie chance di titolarità.