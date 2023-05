Roma, Pinto: “Pensiamo a giocare al meglio. Scaramazie? Ne ho tante, ma non le dico”

Tiago Pinto ha parlato nel pre partita della sfida contro il Bayer Leverkusen, valevole per l’accesso alla finale di Europa League. “Siamo molto contenti perché ancora una volta i nostri tifosi hanno risposto ‘presente’. Sarà una partita tosta, siamo ancora al 50%, per adesso pensiamo a giocarla. Belotti? ha preso fiducia, ad oggi il compito dell’attaccante è molto di più di fare gol. Scaramanzie? Ne ho tante, ma non le dico (ride ndr)”.