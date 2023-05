Sassuolo-Monza, Dionisi: “All’andata ci hanno messo in difficoltà. Rinnovo? Siamo a buon punto”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia della sfida contro il Monza valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Rinnovo? Abbiamo iniziato a parlarne questa settimana e siamo a buon punto. Poi quando ci sarà la conclusione sarete informati, probabilmente non da me, magari dalla società, ma mi sento di dire che siamo a buon punto. Se devo essere sincero la partita con l’Inter è quella che mi è piaciuta di più fra le nostre ultime. Anche se non abbiamo ottenuto punti, la squadra mi è veramente piaciuta sotto tutti i punti di vista. Sia in fase difensiva ha messo coraggio, sia in fase propositiva, negli ultimi 20 metri, siamo andati molto alla conclusione, abbiamo chiuso l’azione con i centrocampisti e questo vuol dire tanto, perché ci siamo arrivati non solo con la profondità ma anche con il palleggio”.

Sulla formazione di Raffaele Palladino: “Loro stanno facendo bene e gli faccio i complimenti. Fra noi e loro la differenza sta nel girone d’andata dove noi abbiamo fatto un pochino meno bene di quello che potevamo fare. Ci ricordiamo anche l’andata, noi abbiamo avuto occasioni ma loro ci hanno messo in difficoltà. Il Monza ha qualità tecnica, attacco dello spazio, ha giocatori che sapevano già giocare e ora sono più consapevoli come squadra”.