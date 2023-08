Lazio, Fabiani: “Sarri voleva Zielinski e Berardi, poi fatte altre scelte”

“Quando si fa mercato e si individuano dei profili poi ci sono anche delle priorità. E ci sono le seconde o terze ipotesi, perché il mercato non sai mai dove ti porta. Il grosso lo abbiamo fatto”. Lo ha detto il nuovo direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, nella conferenza stampa di presentazione: “Non c’è nessun rimpianto su giocatori che non sono venuti, anche perché nessuno ha detto ‘no’ alla Lazio. Su Guendouzi siamo in fase di riflessione, aspettiamo le uscite. Poi può darsi che si possa chiudere Guendouzi o qualche altro giocatore. Zielinski e Berardi? Erano stati indicati dal nostro allenatore ma sono state operazioni non andate in porto. Abbiamo deciso di virare su altro, abbiamo fatto altre scelte”.