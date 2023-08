Kean al Fulham? Marco Silva smentisce: “Non è il tipo di giocatore che stiamo cercando”

Moise Kean non si trasferirà al Fulham. A dirlo è stato proprio il tecnico del club, Marco Silva, che ha smentito le voci in merito al presunto interesse nei confronti dell’attaccante della Juventus: “Non mi piace parlare dei giocatori delle altre squadre, ma su questa situazione voglio fare chiarezza. Kean non è il tipo di calciatore che stiamo cercando né la soluzione giusta per noi“. L’allenatore portoghese ha dunque proseguito: “Se arriva un attaccante, dovrà essere un profilo in grado di avere un impatto sulla squadra. Sicuramente abbiamo bisogno di giocatori, ma che siano quelli giusti“.