Mantova-Albinoleffe oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno playout Serie C 2022/2023

Mantova-Albinoleffe sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del ritorno dei playout di Serie C 2022/2023. Nel girone A in palio c’è la salvezza e la permanenza tra i professionisti, più vicini gli ospiti che hanno vinto per 1-0 all’andata, ma i padroni di casa possono contare su una vittoria con qualsiasi punteggio per ribaltare tutto ed evitare la retrocessione tra i dilettanti. Si parte alle ore 17.30 di sabato 13 maggio, diretta tv e streaming su Eleven Sports, disponibile anche su Dazn.

SEGUI LA DIRETTA