Serie A, Juventus e Torino abbracciano i loro tifosi: sabato allenamento a porte aperte

Nella giornata di sabato Torino e Juventus abbracceranno i rispettivi tifosi al Filadelfia e alla Continassa. I due centri sportivi, infatti, apriranno le porte al pubblico alle ore 9:30 per le sessioni di allenamento delle due squadre. I bianconeri consentiranno l’accesso ad un numero limitato di tifosi, mentre nel quartier generale granata ci sarà ingresso libero. La Juventus sta ultimando la propria preparazione in Italia prima di partire per la tournée statunitense, mentre il Torino raggiungerà la Val Rendena e Pinzolo il prossimo 17 luglio e ci resterà fino al 28.