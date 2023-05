Lazio-Cremonese oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Lazio e Cremonese, valevole per la 37esima giornata della Serie A 2022/2023. I ragazzi di Ballardini sono già aritmeticamente retrocessi, ma proveranno comunque a salutare la Serie A a testa alta. I biancocelesti sono invece certi della qualificazione alla prossima Champions League, tuttavia hanno bisogno ancora di una vittoria per garantirsi la partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana. La sfida è in programma oggi, domenica 28 maggio alle 18:00. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.

I TELECRONISTI