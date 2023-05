Monza-Lecce, Hjulmand: “Adesso festeggiamo. Io leader? Faccio del mio meglio”

“È stato un anno duro e pieno di lavoro, ora finalmente è fatta. Sono felice”. Così Morten Hjulmand ai microfoni di Dazn dopo la vittoria salvezza del Lecce a Monza, arrivata allo scadere grazie ad un penalty trasformato da Colombo. “Abbiamo disputato una stagione ottima in fase difensiva. È sempre stato difficile giocare contro di noi. Il Monza oggi ha fatto fatica a tirare in porta. Quando tornerò a Lecce mangerò i pasticciotti. Ora mi concedo le birre. Strefezza e Banda sono i capi della festa, stanno ballando nello spogliatoio – aggiunge il capitano giallorosso –. Se mi vedo come leader? Io faccio sempre del mio meglio per aiutare la squadra. Mi trovo bene come mediano in questo sistema di gioco. Il gol più bello è della stagione è quello di Colombo a Napoli. Baschirotto ha fatto una grandissima annata, si merita i complimenti. Ceccaroni è il più bello e il più simpatico del gruppo. Se resto il prossimo anno? Ora festeggiamo, poi vedremo”, conclude Hjulmand.