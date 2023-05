Bologna-Napoli, la dedica di De Silvestri: “Guardo verso l’alto, il gol è per Sinisa”

“Sono orgoglioso di come ho affrontato il lavoro in questo periodo, ho cercato di godermi tutto. Sono contento di aver portato almeno un punto. Ci tengo a dedicare il gol a Sinisa, quest’anno emotivamente parlando c’è stato un po’ di tutto. Guardo verso l’alto, questo gol è per lui”. Lo ha detto il difensore del Bologna Lorenzo De Silvestri dopo il gol del 2-2 contro il Napoli. “Se ho ancora anni di carriera davanti? Sono d’accordo (ride ndr). Ho gioia nello stare dentro al gruppo e negli allenamenti. Mi piace ancora questo lavoro e mi sento ancora molto bene”, ha affermato il jolly di difesa.