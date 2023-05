Monza-Lecce, Palladino: “Orgoglioso di questo gruppo italiano, merito alla società”

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Lecce, match della penultima giornata di campionato. I brianzoli chiudono il loro campionato casalingo con un impegno che potrebbe ancora tenerli in corsa per l’ottavo posto in classifica. “Sono orgoglioso di questo gruppo, con tanti giovani italiani. Gran parte del merito è della società, io ho capito subito che avremmo fatto qualcosa di straordinario – spiega Palladino – I numeri sono dalla nostra e sono uno stimolo per continuare a lavorare partita dopo partita. Adesso attenzione al Lecce, perchè con le grandi ha fatto ottimi risultati e ha un ottimo allenatore.”

Palladino è anche in attesa del rinnovo contrattuale: “Sto allenando la calligrafia per la firma – scherza il tecnico – Mi piace curare i dettagli, devo migliorare ancora tanto e per farlo è normale sbagliare. Quest’anno mi sono confrontato con gli allenatori di Serie A, è stato un percorso molto bello e stimolante.” A livello di singoli, Palladino traccia un bilancio per alcuni: “Il campionato di Carlos Augusto è stato impressionante, per noi è un top player. La società dovrà fare delle scelte, Carboni l’ho voluto io e deve crescere ancora. Vignato ha un potenziale incredibile e io stravedo per lui. Gytkjaer? Aspetto il suo gol, ci tiene tanto e potrebbe essere la sua ultima partita in casa.”