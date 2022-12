Lazio, cosa serve sul mercato a gennaio: Sarri spera in due colpi

La Lazio riparte da Maurizio Sarri. Tra le tante certezze, il tecnico resta il faro del progetto biancoceleste e Claudio Lotito sembra intenzionato ad affidarsi totalmente alla persona che da due anni guida la sua squadra. Anche per questo motivo, potrebbe essere invertita la tradizione che vede la società biancoceleste poco attiva a gennaio. Nella scorsa stagione arrivò Cabral in prestito, nel 2021 l’unico ‘colpo’ fu Musacchio dal Milan. Nel mercato di riparazione la Lazio ha anche chiuso acquisti funzionali (Romulo nel 2019, Caceres nel 2018) ma per rintracciare un colpo davvero importante messo a segno a gennaio bisogna tornare al 2012, quando Tare si assicurò Antonio Candreva. Stavolta la Lazio ha bisogno di rinforzi invernali. Sono due le pedine che Sarri vorrebbe: un terzino sinistro e un centravanti. L’identikit è chiaro. A sinistra, in difesa, l’ideale sarebbe puntare su di un calciatore giovane, già in grado di poter giocare titolare. Al momento nelle rotazioni i biancocelesti hanno Marusic, Lazzari, Hysaj e Radu, ma quest’ultimo è impiegato col contagocce. Piace Fabiano Parisi dell’Empoli, ma la valutazione è elevata e sul giocatore si è mosso anche il Nizza che vanta rapporti eccellenti con i toscani. L’altra idea porta a Luca Pellegrini, ex Roma, di proprietà della Juventus ma al momento in prestito all’Eintracht.

L’altra questione spinosa è quella del centravanti. Con Muriqi protagonista in Liga, Sarri non ha un centravanti di riserva ma ha dimostrato di sapersi adattare al meglio quando ha dovuto gestire l’infortunio di Immobile. La Lazio, senza il suo bomber, ha vinto due big match contro Roma e Atalanta, ma con tre competizioni nel 2023 il tecnico vorrebbe un sostituto naturale dell’azzurro. Si parla di Mariano Diaz, ma solo per giugno. Sullo sfondo c’è Valerio Crespi, che nella seconda serie della Primavera ha siglato 13 gol in 13 partite. La Primavera 2 però non può essere l’esame di maturità giusto per chi deve fare il vice del miglior marcatore biancoceleste di tutti i tempi.