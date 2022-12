Salto con gli sci, qualificazioni Garmisch 2022: Kubacki davanti a tutti, Insam 41° e migliore degli italiani

Si sono concluse le qualificazioni del Trampolino grande in Coppa del Mondo di salto con gli sci 2022/2023 a Garmisch, in Germania. Kubacki davanti a tutti con 143.2 punti precede gli sloveni Lanisek, 142 punti, e Zajc, 139 punti. Per quanto riguarda i colori azzurri, non bene i nostri rappresentanti con Insam primo degli italiani in 41^ posizione con 99.4 punti. Cecon 44° con 98.6 punti e Bresadola 59° su 64 con 87.8 punti. Nella giornata di domani, a partire dalle 14, ci sarà il round finale.

Qui di seguito la classifica delle qualificazioni

1. Kubacki 143.2

2. lanisek 142

3. Zajc 139.1

4. Zyla 138.6

5. Fettner 134.8

6. Granerud 133.5

7. Stoch 131.1

8. Tschofenig 128.6

9. Raimund 127.7

10. Schmid 126.8

41. Insam 99.4

44. Cecon 98.6

59. Bresadola 87.8