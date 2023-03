Lazio contro la Rai: “Attacchi gratuiti dal servizio pubblico. Belve o pavoni, avanti il prossimo”

In seguito alla vittoria del derby capitolino contro la Roma di domenica, la Lazio continua a lanciare frecciatine social. Questa volta sul profilo Twitter del club biancoceleste è comparso un fotomontaggio, ispirato alla locandina del film ‘Any given sunday‘ (‘Ogni maledetta domenica’, con Al Pacino), con invece scritto ‘Any given tuesday’ e le facce di Claudio Amendola, Alessandra Fagnani (il primo aveva preso in giro la Lazio a ‘Belve’, programma della Rai condotto dalla seconda), oltre ai volti di Stefano Rapone e Alessandro Cattelan (il comico aveva preso in giro ‘la mamma del laziale’ nel programma di Cattelan).

“Ogni maledetto martedì, un tifoso della Lazio sa già che riceverà un attacco gratuito da parte del servizio pubblico. Belve o pavoni, avanti il prossimo…noi siamo aquile e voliamo alto, sopra le vostre ossessioni. Noi, manipolo di fratelli”, ha commentato la società capitolina.