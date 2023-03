Miami Open 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 22 marzo con Fognini e Bronzetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Miami per la giornata di mercoledì 22 marzo 2023. Si concludono gli incontri di primo turno del tabellone femminile, mentre iniziano quelli relativi al torneo maschile. Tra le prime a scendee in campo ci sarà anche Lucia Bronzetti, opposta alla temibile ceca Noskova, mentre in serata sarà il turno di Fabio Fognini contro un lucky loser ancora da sorteggiare dopo il forfait di Lestienne. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA MERCOLEDI’ 22 MARZO (ORARI ITALIANI)

STADIUM

Ore 17:00 – Andreescu vs. Raducanu

a seguire – Bublik vs Wolf

a seguire – Murray vs Lajovic

Non prima delle 00:00 – Stephens vs Rogers

Non prima dell’01:30 – (WC) Nava vs Isner

GRANDSTAND

Ore 16:00 – Otte vs Nakashima

a seguire – Anisimova vs Brengle

a seguire – Kenin vs (Q) Hunter

a seguire – Tsurenko vs Fernandez

Non prima delle 00:00 – Humbert vs (PR) Monfils

BUTCH BUCHHOLZ

Ore 16:00 – (WC) Andreeva vs (WC) Krueger

a seguire – (WC) Contreras Gomez vs Cirstea

a seguire – Bondar vs Townsend

a seguire – Wu vs Edmund

a seguire – Fognini vs (LL)

COURT 1

Ore 16:00 – Teichmann vs (Q) Muchova

a seguire – Cachin vs Fucsovics

a seguire – Popyrin vs M.Ymer

a seguire – Ruusuvuori vs (Q)

COURT 2

Ore 16:00 – (WC) Daniel vs Rinderknech

a seguire – (Q) vs Bagnis

a seguire – (Q) vs Djere

COURT 3

Ore 16:00 – Sasnovich vs Galfi

a seguire – (WC) Montgomery vs Bogdan

a seguire – Wang vs (Q) Friedsam

COURT 5

Ore 16:00 – Huesler vs Ramos-Vinolas

a seguire – (PR) Pella vs Varillas

a seguire – Ivashka vs (Q)

COURT 7

Ore 16:00 – Bronzetti vs Novskova

a seguire – (Q) Gracheva vs Zanevska

a seguire – Vondrousova vs Maria