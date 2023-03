Boxe, Mondiali Nuova Delhi 2023: Irma Testa e Sirine Charaabi avanzano in semifinale

Due azzurre approdano in semifinale ai Mondiali di boxe femminili di Nuova Delhi, in India, mentre altrettante si fermano ai quarti. In particolare, ad aprire le danze è Sirine Charaabi, che nei -52 kg infligge un netto 5-0 alla mongola Oyuntsetseg e così domani si giocherà le proprie carte per l’approdo in semifinale sfidando la giapponese Kinoshita. Benissimo anche Irma Testa: la pugile campana non ha lasciato scampo alla brasiliana Romeu nei -57 kg e l’ha battuta anche in questo caso per 5-0. Domani in semifinale la francese Zidani costituirà l’ostacolo per approdare nell’atto conclusivo.

Sconfitte invece ai quarti di finale, tra qualche rimpianto, la – 50 kg Sorrentino, 1-4 per la colombiana Valencia, così come la – 54 kg Savchuk, che si arrende, sempre col punteggio di 1-4, alla mongola Munguntsetseg.