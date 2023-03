Juventus, Pogba rompe il silenzio: il post sui social dopo l’esclusione contro il Friburgo

Attraverso un post sul suo profilo Instagram, Paul Pogba ha rotto il silenzio dopo l’esclusione dai convocati per la sfida di Europa League contro il Friburgo. “Reset” recita il post del centrocampista della Juventus, immortalato a torso nudo in una foto in bianco e nero. Non è chiaro cosa voglia dire con precisione questo termine, che a dir la verità lascia spazio a varie interpretazioni. Fatto sta che la stagione del francese è stata piuttosto deludente, anche per via dei numerosi infortuni, e da lui ci si aspetta un finale in crescendo. Di seguito il suo post.

