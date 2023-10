Lazio, Cataldi: “Vogliamo riscattarci dopo il ko con il Feyenoord, conosciamo il nostro valore”

Danilo Cataldi ha parlato alla vigilia del match di Serie A contro la Fiorentina, in cui la Lazio proverà a riscattare la sconfitta di Champions contro il Feyenoord: “Abbiamo fatto una gara sottotono ed in Europa non te lo puoi permettere. Tuttavia una serata no del genere può essere una grande lezione per il futuro. C’è tanta voglia di riscatto – si legge nel Match Program -. Contro la Fiorentina sarà una partita complicata perché affronteremo una squadra di valore che ha un ottimo allenatore come Italiano. Dovremo essere bravi a uscire dal loro pressing, ma soprattutto dovremo fare la differenza a livello di impegno. Il valore dei nostri avversari lo conosciamo, ma anche il nostro“.

“Dopo un inizio di stagione non facile abbiamo intrapreso la strada giusto. La sconfitta contro il Feyenoord ci ha ricordato che ogni partita va giocata al massimo, il calcio di oggi è così – ha proseguito il centrocampista dei biancocelesti – Nazionale? Al momento a centrocampo ci sono giocatori importanti. La mia priorità rimane riportare la Lazio nelle posizioni di classifica che merita e dimostrare che in Champions non siamo quelli visti la scorsa settimanapochi giorni fa“.