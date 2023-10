Monza-Udinese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Monza-Udinese, match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024. Allo U Power Stadium i brianzoli, in buona forma anche se reduci da un ko nell’ultimo turno, sfidano una formazione che ha cambiato allenatore e che fin qui non ha mai vinto in questo campionato. Chi riuscirà a trionfare? Appuntamento alle ore 15 di domenica 29 ottobre.

Monza-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Valon Behrami.