Cagliari-Frosinone 4-3, Pavoletti: “Il cuore della squadra alla fine ha fatto la differenza”

L’attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti, dopo la doppietta realizzata nella clamorosa rimonta per 4-3 contro il Frosinone nella decima giornata di Serie A 2023/2024, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Questa rimonta toglie della ruggine alla squadra. Avevamo approcciato bene la partita, che sembrava però stregata dopo i due errori sui gol, il rigore sbagliato e il palo colpito. Il cuore del Cagliari alla fine ha fatto la differenza. Abbiamo scavato dentro di noi in queste settimane e adesso questa vittoria deve far sì che per noi inizi un nuovo campionato”.

“Non mi spiego i tanti errori difensivi, forse mancano fiducia e un po’ di esperienza. Sono sicuro che questa vittoria ci toglierà un po’ di ruggine, qualche sassolino dalle scarpe anche da parte mia. Io, aldilà del minutaggio, dò sempre il massimo, per questo qualche parola di troppo non mi fa piacere. Daremo il massimo per raggiungere questa tanto sperata salvezza”, ha aggiunto Pavoletti.