Lazio, Cataldi e Vecino ai box. Da valutare Marcos Antonio

Tempo di guardare al futuro per la Lazio, reduce dalla brutta sconfitta contro il Milan ma ancora in piena corsa Champions e padroni del proprio destino. Sarri, però, dovrà recuperare pedine fondamentali per questo finale di stagione. A partire dalla regia dove Cataldi e Vecino sono ancora fermi ai box: anche oggi, infatti, nessuno dei due ha svolto l’allenamento previsto per chi non è partito titolare a San Siro. L’italiano deve ancora smaltire l’ematoma al polpaccio rimediato contro l’Inter mentre l’uruguaiano è alle prese con una lesione al bicipite femorale destro. A questo si aggiunge anche Marcos Antonio che ha chiuso contro il Milan con una caviglia in disordine. A cercare di tirare su il morale alla truppa biancoceleste ci ha provato Milinkovic-Savic che, sui propri canali social, ha sottolineato come “mancano ancora 4 partite che devono essere come 4 finali. Dobbiamo raggiungere l’obiettivo, dobbiamo farcela” ha scritto. La qualificazione Champions passa anche e soprattutto dal recupero di uomini chiave come il serbo.