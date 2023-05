Challenger 175 Cagliari 2023: Humbert conquista il titolo, battuto in una finale di 3h08′ Djere

Il vincitore del Challenger 175 di Cagliari, denominato Sardegna Open 2023, è il francese Ugo Humbert. Impresa del francese, che ai quarti aveva vinto un match record di ben 4h13′ contro Daniel e in finale ha ribadito di avere una tenuta fisica invidiabile. Battuto infatti dopo 3h08′ di gioco il serbo Laslo Djere, favorito alla vigilia, con il punteggio di 4-6 7-5 6-4. Tanti rimpianti per Djere, che nel secondo parziale ha avuto due palle break sul 4-4 per andare a servire per il match, mentre sul 3-1 nel set decisivo ha avuto due chance del doppio break. Il francese però non ha mollato e alla fine è stato lui a spuntarla, conquistando un successo che gli consentirà di guadagnare 28 posizioni e portarsi a ridosso della top 50.

E’ tempo di bilanci anche per gli organizzatori e a prendere la parola nel corso della finale è stato Angelo Binaghi, presidente della Federazione tennis e padel (Fitp): “Questo torneo a Cagliari sarà il primo di una lunga serie. Siamo soddisfatti della qualità di gioco, visto che in fin dei conti il livello era pari a un Atp 250. Il torneo gemello ad Aix-en-Provence? Hanno qualche stella in più perché hanno dato le wild card a Murray e Paul, mentre noi le abbiamo offerte agli italiani“. A proposito di tennisti azzurri, Binaghi ha ammesso: “Credevo che Musetti e Sonego venissero, ma probabilmente avendo perso presto a Madrid hanno preferito allenarsi invece di giocare un altro torneo. Il punto è proprio questo: dovremo capire se seguire o meno l’esempio del torneo francese per privilegiare lo spettacolo. In vista della prossiamo stagione pensiamo a un torneo anche femminile e all’esclusione del serale per una formula con sessione unica“.