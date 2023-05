Napoli-Fiorentina: infortunio al ginocchio per Lozano che esce molto dolorante

Napoli-Fiorentina per Hirving Lozano non dura neanche un tempo. Nel corso del match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Luciano Spalletti perde il messicano per un problema al ginocchio. Un infortunio che, apparentemente, sembra essersi procurato da solo e che potrebbe avere ripercussioni anche piuttosto serie vista la smorfia di dolore con cui è uscito dal campo, zoppicando, e sorretto dallo staff medico. Al suo posto è entrato Kvaratshkelia. Nelle prossime ore verranno fatti gli esami strumentali del caso per definire l’entità dell’infortunio.