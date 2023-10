Lazio, Castellanos in vantaggio su Immobile. Casale out contro la Fiorentina

La Lazio, dopo la sconfitta in Champions League, cerca di ritrovare certezze ripartendo dal campionato. Sarri cercherà di farlo dal “monday night” contro la Fiorentina nel quale, però, dovrà rinunciare a Casale, out per circa un mese dopo la lesione muscolare all’adduttore. Il difensore è l’unico assente nella seduta dell’antivigilia in cui il tecnico ha voluto tenere tutti sulla corda, in special modo a centrocampo dove Kamada, provato sul centrosinistra, scalpita per un posto da titolare cosi come Cataldi, finito fuori dalle rotazioni nelle ultime partite ma entrato alla grande con il Sassuolo. Anche in attacco è sfida aperta tra Castellanos e Immobile con l’argentino che sembra leggermente favorito sull’attaccante della Nazionale per partire dal 1′ minuto insieme a Felipe Anderson e Zaccagni.