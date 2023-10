Sci alpino, verso il gigante maschile di Soelden. De Aliprandini: “Può succedere di tutto”

Sono otto gli azzurri al via della gara maschile sul Rettenbach di Soelden, in occasione della prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. La prima manche è in programma alle ore 10 di domani, mentre la seconda è prevista alle ore 13.00. Occhi puntati su Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle, Giovanni Franzoni, Alex Vinatzer, Tobia Kastlunger e Simon Maurberger.

De Aliprandini si presenta al via della stagione con buone indicazioni: “L’anno scorso mi ha insegnato tante cose – spiega –, fino a metà stagione ho fatto molta fatica, dopo le cose sono cambiate e anche i risultati sono arrivati. Arrivo da un’estate di allenamenti proficui, conosco perfettamente questa pista per averci corso tante volte, può succedere veramente di tutto e sono tanti i possibili vincitori. Naturalmente le mie attenzioni saranno rivolte al solo gigante, vedremo durante la stagione se ci sarà l’opportunità di partecipare a qualche supergigante”.

Per Dalla Vite è “bello partire nel primo gruppo insieme a tanti campioni di questa specialità, adesso tanti si aspettano un ulteriore salto da parte mia, io penso solamente ad allenarmi bene e a divertirmi, poi vedremo cosa succederà ma senza stress”. Secondo Franzoni invece è “stato un 2023 veramente difficile, dopo l’infortunio di Wengen sono stati tanti i cattivi pensieri che hanno attraversato la mia mente, però sono riuscito a superarli e adesso mi sento bene. Riparto dal gigante, l’intenzione è quella di mantenere l’idea della plivalenza, per quanto mi riguarda è già un grande successo essere nuovamente al fianco dei miei compagni, potendo forzare senza sentire più dolore”.