Sonego-Thiem oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Parigi-Bercy 2023

Lorenzo Sonego affronterà Dominic Thiem nel primo turno di qualificazione del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Per il tennista torinese dopo il positivo torneo di Vienna ci sono da affrontare le qualificazioni dell’ultimo torneo 1000 stagionale. Il sorteggio non è stato dei più positivi, contro un Thiem che si sta dimostrando competitivo spesso e volentieri nelle ultime settimane. Certamente su una superficie indoor veloce come quella di Bercy il tennista azzurro può comportarsi bene e ha le sue chances per portare a casa il match.

Sonego e Thiem scenderanno in campo oggi, sabato 28 ottobre, come 2°match dalle 14:00. Il match potrà essere seguito in diretta sullla paginale ufficiale Youtube del torneo. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo belga garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per tutto l’arco della settimana.