Lazio, Castellanos titolare col Napoli. Patric ancora out

L’ultima seduta in quel di Formello porta in dote una buona e una cattiva notizia per la Lazio di Maurizio Sarri. La prima è quella che riguarda Castellanos, ormai recuperato: l’attaccante si è allenato in gruppo anche oggi dimostrando di essersi ormai messo alle spalle l’infortunio prenotando una maglia da titolare contro la squadra di Mazzari. La seconda, invece, riguarda Patric che domenica sarà costretto a saltare la sfida dell’Olimpico contro il Napoli. Il dolore alla spalla non è ancora passato e sarà out, sostituito molto probabilmente da Gila che affiancherà Romagnoli.