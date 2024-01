Coppa d’Africa, Costa d’Avorio agli ottavi e col Ct ad interim: clamorosa ipotesi ‘prestito’ di Herve Renard

La Costa d’Avorio cerca un Ct dopo essere riuscita a qualificarsi per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa nel ripescaggio delle migliori terze. Jean-Louis Gasset si è dimesso quando sembrava quasi impossibile rientrare tra le migliori sedici, ma una combinazione di risultati ha regalato una nuova chance alla nazionale campione d’Africa nel 2015. Al momento la selezione è guidata ad interim da Emerse Fae, ma non si esclude l’arrivo di un nuovo tecnico. Nelle ultime ore si è fatta largo un’ipotesi suggestiva, che porta dritto ad Hervé Renard, Ct della Costa d’Avorio nella trionfale edizione del 2015, quando Gervinho e compagni riuscirono ad imporsi in finale sul Ghana. Il problema è che Renard dallo scorso anno è il ct della nazionale francese femminile con un contratto fino all’agosto 2024 e un Olimpiade all’orizzonte. Secondo l’Equipe, la Costa d’Avorio lo vorrebbe solo per la fase ad eliminazione diretta della Coppa d’Africa nella speranza di battere lunedì i campioni in carica del Senegal. Difficile, ma la Coppa d’Africa riserva spesso e volentieri sorprese inimmaginabili. Un prestito di un commissario tecnico sarebbe una di quelle.