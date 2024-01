Si può battere Novak Djokovic agli Australian Open? I numeri straordinari del serbo

Sale l’attesa per la semifinale degli Australian Open 2024 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake delle sfide di fine 2023 tra Finals di Torino e Finals di Coppa Davis. L’azzurro arriva alla grande sfida contro il numero uno del mondo senza aver perso un set in questo primo Slam stagionale, ma dall’altra parte della rete ci saranno da battere anche i clamorosi numeri del fuoriclasse serbo a Melbourne.

Le statistiche infatti parlano chiaro, visto che Djokovic ha conquistato il titolo degli Australian Open in 10 occasioni senza mai perdere una volta raggiunte le semifinali. Se si volge lo sguardo alla storia più recente, si capisce come Sinner sia chiamato a una vera e propria impresa dal momento che Nole non perde un match a Melbourne dal 2018 (sconfitta agli ottavi contro Chung) e che dal 2011 ci sono solo altre due sconfitte datate 2017 contro Istomin al secondo turno e 2014 contro Wawrinka ai quarti di finale.

Il bilancio complessivo parla di 94 vittorie in carriera agli Australian Open, a fronte di appena otto sconfitte con una percentuale di vittorie che supera il 92%. Dati che danno l’idea della difficoltà del compito per Sinner, che punta a scrivere un’altra pagina di storia dello sport italiano.