Lazio-Cagliari, Pedro: “La vittoria l’unica cosa buona di oggi”

“Non è stata la nostra miglior partita, dobbiamo migliorare ancora qualcosa e tornare a fare le cose bene. Abbiamo ottenuto i tre punti, erano fondamentali, ma è stata l’unica cosa positiva”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio, Pedro dopo la vittoria contro il Cagliari. “Manca qualcosa nel gioco e nella pressione, in tutto. L’unica cosa buona di oggi – ha spiegato lo spagnolo ai microfoni di DAZN – è la vittoria per stare più tranquilli, tutti dobbiamo fare un passo in avanti”. Durante la gara si sono svolti i sorteggi di Euro 2024, Italia e Spagna sono nello stesso girone: “Sarà una bellissima partita, speriamo che la Spagna faccia una bella gara ma gli azzurri sono una squadra forte e sarà difficile”, ha concluso Pedro.