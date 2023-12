NBA: Boston Celtics inarrestabili, imbattuti in casa e al top nella Lega

Grazie alla vittoria di questa notte contro i Philadelphia 76ers, i Boston Celtics, nonostante la pesantissima assenza di Kristaps Porzingis, il lettone con il suo atletismo, i suoi centimetri e la sua fisicità garantisce grande impatto ed efficienza sotto le ‘plance’, ed infatti i verdi sono primi assoluti nella Lega come DREB (rimbalzi difensivi di media a partita) 36.7 e secondi assoluti come RPG (rimbalzi di media a partita) 47.1, continuano a tenere un ruolino di marcia impressionante confermandosi al ‘top’ della ‘Eastern Conference’ e della Lega (15-4, miglior record assoluto): prima squadra ad arrivare a 15 vittorie, 10 vittorie nelle ultime 12 partite, 9-0 il record in casa (unica squadra assieme ai Denver Nuggets ancora imbattuta in casa).