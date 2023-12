Sorteggio Euro 2024, De La Fuente: “Trovato il girone più difficile, nessuno voleva pescare l’Italia”

Nel pomeriggio si sono svolti i sorteggi del prossimo Europeo del 2024 in Germania. L’Italia nel suo girone ha trovato la Spagna, oltre alla Croazia ed all’Albania. Un girone che sicuramente sarà equilibrato fra quattro nazionali che puntano a passare almeno il primo turno. A commentare il risultato dell’urna è stato il CT della Spagna, De La Fuente.

De La Fuente: “Sicuramente è il gruppo più difficile degli Europei ma anche noi siamo una grande nazionale. È un girone che ci obbliga a tirare fuori il meglio, un girone complicato anche se non ce ne sono di facili. Ci sentiamo forti e sono certo che anche gli avversari non siano contenti di aver trovato la Spagna. essuno voleva l’Italia perchè è una grande squadra, che sa competere benissimo. La Croazia da anni ottiene grandi risultati e ha ottimi calciatori mentre l’Albania si è qualificata col primo posto nel suo girone. Dovremo partire forte, perchè le prime due gare sono con Croazia e Italia ma per esperienza forse è meglio così, i giocatori saranno concentrati sin dal primo minuto”. E nella Spagna che volerà a Euro2024 potrebbe esserci l’ex milanista Brahim Diaz, pronto a snobbare il Marocco per sposare la causa delle Furie Rosse: “Brahim è spagnolo e vuole giocare con noi, ma non posso dire di più”