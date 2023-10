Lazio-Atalanta 3-2, Castellanos: “Che emozione il gol. Con Immobile una competizione sana”

“Sono felice per il gol, è stata un’emozione straordinaria e avevo molta voglia di festeggiare con questi tifosi. Sarri è molto esigente, abbiamo preparato tutta la settimana la partita con l’Atalanta dicendoci di attaccare lo spazio e ci siamo riusciti”. ‘Taty’ Castellanos commenta così il primo gol con la maglia della Lazio e il successo biancoceleste sull’Atalanta ai microfoni di Dazn. “Sappiamo quali sono le gerarchie in attacco e cosa rappresenta Immobile lui per il club. Averlo come compagno mi può aiutare molto giorno per giorno, lui è il nostro capitano e aspettiamo che torni. Con lui c’è una competizione sana”, afferma.