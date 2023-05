Serie A: ecco la nuova classifica dopo la penalizzazione Juventus

Piove sul bagnato in casa Juventus con il segno meno che è ritornato all’interno della classifica di Serie A. I bianconeri sono stati per un mese circa la seconda forza del campionato e stabilmente all’interno della zona Champions League. Proprio sul più bello, a tre giornata dalla fine del campionato della Juventus, abbandonano quelle posizioni utili per mettersi, dopo la penalizzazione di -10, dietro alla Roma di Josè Mourinho. Questa la classifica degli uomini di Allegri.

Napoli 86

Lazio 68

Inter 66

Milan 64

Atalanta 61

Roma 59*

Juventus 59* (-10)

Monza 52

* una partita in meno