Nadal aggiorna i fan: “Confermata la lesione, le scadenze rimangono le stesse”

Rafael Nadal ha pubblicato un tweet ufficiale dove comunica le proprie condizioni, dopo la lesione all’ileo-psoas.“Oggi sono stato alla Tecknon Tennis Clinic di Barcellona dove mi hanno fatto dei test. I risultati di Melbourne sono confermati e le scadenze rimangono le stesse. Stabiliti i trattamenti da seguire e tra 3 settimane eseguiranno nuovi test per vedere l’evoluzione”, scrive il tennista.

Hoy he estado en la Clínica Tenis Tecknon de Barcelona dónde me han realizado unas pruebas. Se confirman los resultados de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos. Establecido los tratamientos a seguir y en 3 semanas me realizarán nuevas pruebas para ver la evolución 🙏

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 26, 2023