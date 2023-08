MOVIOLA – Bari-Palermo, espulso Maita col Var: decisione giusta?

Episodio da moviola in Bari-Palermo con il cartellino rosso sventolato ai danni di Mattia Maita. L’arbitro Maresca in un primo momento estrae il giallo nei confronti del centrocampista dei pugliesi, ma il suo intervento su Vasic è davvero brutto col piede che rimane dritto e non può mai trovare la palla. Dopo la revisione al monitor suggerita dal Var, il fischietto napoletano cambia idea ed espelle il giocatore di casa, la decisione appare giusta.