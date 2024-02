Beach soccer, Mondiali 2024: l’Italia si ferma in finale, il Brasile trionfa 6-4

Il sogno dell’Italia si infrange in finale: ai Mondiali di beach Soccer 2024 è il Brasile a trionfare per 6-4. Gli azzurri di Emiliano Del Duca incassano così la terza sconfitta in altrettanti atti conclusivi disputati nelle rassegne iridate, dopo i ko incassati contro i verdeoro nel 2008 e contro il Portogallo nel 2019. Il Brasile invece festeggia il sesto trionfo nel Mondiale sotto egida FIFA, a cui si aggiungono le 10 vittorie ottenute in precedenza, quando il torneo iridato era organizzato da BSWW. L’Italia esce comunque a testa altissima dal Mondiale di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, che con ben nove esordienti a livello iridato. Nella finale per il terzo posto, invece, l’Iran ha superato la Bielorussia per 6-1.

In finale l’Italia mette subito la testa avanti grazie alla rete di Genovali, il Brasile trova il pareggio allo scadere del primo tempo con Rodrigo (1-1), che firma anche il vantaggio a metà della seconda frazione dopo l’espulsione del portiere azzurro Casapieri. La risposta del Bel Paese è immediata con il 2-2 firmato da Fazzini, ma ci pensa Bruno Xavier a riportare avanti i verdeoro (3-2). Nel finale del secondo tempo l’autogol di Genovali regala il doppio vantaggio ai brasiliani, che poi allungano in apertura di ultimo parziale con la rete di Brendo (5-2). L’Italia ci prova e accorcia con Fazzini (5-3), ma Rodrigo firma la tripletta e mette al sicuro il successo del Brasile. Gli azzurri non si arrendono e firmano il quarto gol con Genovali, autore di una doppietta.