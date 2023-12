Lautaro è out, Arnautovic spera nel riscatto col Lecce: mercato o 3-5-1-1 possono aspettare

Sostituire un attaccante da 29 gol nel 2023 in Serie A, almeno cinque in più di qualsiasi altro giocatore. La missione dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi e del bomber di scorta, Marko Arnautovic è tutta riassunta nei freddi numeri alla luce dell’infortunio di Lautaro Martinez. Risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra per l’argentino, costretto ad arrendersi nel match poi perso in Coppa Italia contro il Bologna. Niente lesione e nessun lungo stop, ma il Toro tornerà nel 2024, lasciando l’attacco a Thuram e nelle mani di chi fin qui non ha ancora convinto. Arnautovic si è presentato nella sua seconda esperienza in nerazzurro, assicurando di voler essere protagonista, a differenza di quanto fatto nell’annata del Triplete. Per ora il bottino è fermo ad un gol e la chance contro il Lecce, alle 18:00 di oggi, è l’occasione per convincere la società a non tornare sul mercato. Al momento dagli ambienti nerazzurri filtra che Inzaghi ha massima fiducia in Arnautovic e Alexis Sanchez. Nessun pensiero sulla sessione di gennaio, ma la sfida di San Siro rappresenta un banco di prova troppo importante in una settimana iniziata col piede storto. L’austriaco parte favorito sul cileno, appena tornato in gruppo dopo un periodo di stop. Per ora Simone Inzaghi non vuole neanche pensare ad una terza via come il 3-5-1-1 con Mkhitaryan alle spalle di Thuram, mentre Frattesi avrebbe una maglia dal 1′ legittimata dallo schieramento tattico e non dal turn over. D’altronde, aggiungere più muscoli e corsa al centrocampo permetterebbe ai nerazzurri di puntare maggiormente su una delle sue migliori qualità, la riconquista di palla. Anche contro la Lazio, l’Inter ha trovato la rete in seguito a un recupero offensivo (il 138esimo della stagione in Serie A) e in in questo campionato solamente Fiorentina (150) e Napoli (141) ne hanno effettuati di più. Anche in Coppa Italia contro il Bologna, del resto, l’Inter è andata vicino al gol su una situazione di gioco di quel tipo. Un recupero di Asllani aveva premiato Arnautovic che però sotto porta ha confermato delle incertezze di troppo. Le stesse da spazzar via a San Siro stasera.